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ЦСКА уступил во втором матче Кубка России подряд, проиграв «Ростову»

ЦСКА уступил во втором матче Кубка России подряд, проиграв «Ростову»

«Ростов» на своем поле победил ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.«Ростов» на своем поле победил ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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