В Госдуме объяснили, почему ИИ в школах нельзя убирать

Отказ от технологий грозит технологическим отставанием — школьники должны учиться критически оценивать результаты нейросетей, проверять факты и формулировать точные запросы Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, заявил в беседе с RTVI, что полный запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) в школах не способствует развитию критического мышления у детей.