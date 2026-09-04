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В Госдуме объяснили, почему ИИ в школах нельзя убирать

В Госдуме объяснили, почему ИИ в школах нельзя убирать

Отказ от технологий грозит технологическим отставанием — школьники должны учиться критически оценивать результаты нейросетей, проверять факты и формулировать точные запросы Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, заявил в беседе с RTVI, что полный запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) в школах не способствует развитию критического мышления у детей.

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