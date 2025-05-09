Театр абсурда
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Театр абсурда

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Губернатор, который пытается вернуть русским пассионарность

Губернатор, который пытается вернуть русским пассионарность

С прошлого года слежу за губернатором Вологды Филимоновым, который в отличие от большинства глав регионов не боится публично говорить о проблемах, а не только отчитывается о достижениях.

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