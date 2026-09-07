Произведения об СВО включили в школьную программу по литературе

В школьный список внеклассного чтения вошли произведения современных авторов, посвящённые СВО и патриотическому воспитанию, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
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