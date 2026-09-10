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Яндекс открыл платформу для обучения нейросетей

Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен - важнее знания в своей профессиональной области.

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