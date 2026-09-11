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Почему Елена Рыбакина снова доверилась Вукову — после всего, что произошло вокруг её тренера

Почему Елена Рыбакина снова доверилась Вукову — после всего, что произошло вокруг её тренера

Елена Рыбакина сейчас переживает один из самых сильных периодов в карьере. В сентябре 2026 года она впервые в истории стала первой ракеткой мира, а затем вышла в финал Открытого чемпионата США, где встретится с Ариной Соболенко.

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