Проект реставрации Торговых рядов в Орле за 156 млн рублей сделают москвичи

Спустя несколько недель после завершения торгов на разработку проектной документации (ПСД) с прохождением государственной экспертизы на объект: «Создание мемориального комплекса «Судбищенская битва», расположенного по адресу: г.
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