Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за тумана

Гидрометцентр РФ сообщил о введении желтого уровня погодной опасности в Московском регионе в связи с ожидаемым туманом 14 сентября.
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