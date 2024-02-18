Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с Байденом

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил в программе «Вести недели», что отправил в Белый дом запрос на проведение интервью с главой США Джо Байденом.
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