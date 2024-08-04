НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Вице-президент WBO Ковач: «В 2022-м гендерный тест показал, что Хелиф – мужчина с биологической точки зрения. Я сразу сообщил в МОК – ответа нет до сих пор»

Вице-президент WBO (Всемирной боксерской организации) и бывший генеральный секретарь IBA (Международной ассоциации бокса) Иштван Ковач прокомментировал скандал с алжирской боксершой Иман Хелиф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх