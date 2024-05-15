Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 381 подписчик

В Киеве первые заговорили о флоте НАТО в Чёрном море: Остатки Украины в альянсе до 2028 года. Новые требования к союзникам – FA

В Киеве первые заговорили о флоте НАТО в Чёрном море: Остатки Украины в альянсе до 2028 года. Новые требования к союзникам – FA

По данным издания FA, Ермак вместе с Борисом Джонсоном и Хиллари Клинтон создали некий "концепт", который предполагает вступление Украины в НАТО до 2028 года, вне зависимости от исхода конфликта с Россией – любых остатков страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх