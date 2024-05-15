По данным издания FA, Ермак вместе с Борисом Джонсоном и Хиллари Клинтон создали некий "концепт", который предполагает вступление Украины в НАТО до 2028 года, вне зависимости от исхода конфликта с Россией – любых остатков страны.
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