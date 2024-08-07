Пилотируемую космонавтику в "Роскосмосе" хотят доверить летчику Власову

В распоряжении "Газеты.Ru" оказалась новая схема структуры госкорпорации "Роскосмос". В ней фигурирует должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам, которую займет бывший летчик-испытатель Павел Власов.
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