Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova Y72s: у меня тоже есть новая кнопка! Мы мно...

Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova Y72s: у меня тоже есть новая кнопка!Мы много говорим про старшие смартфоны HUAWEI, которые не перестают удивлять своими технологиями: то уникальная макрокамера на Pura 70 Ultra, то вообще что-то невероятное, вроде тройного складного смартфона-планшета.
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