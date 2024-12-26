Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova Y72s: у меня тоже есть новая кнопка! Мы мно...

Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova Y72s: у меня тоже есть новая кнопка!Мы много говорим про старшие смартфоны HUAWEI, которые не перестают удивлять своими технологиями: то уникальная макрокамера на Pura 70 Ultra, то вообще что-то невероятное, вроде тройного складного смартфона-планшета.