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Аргументы и Факты

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Учёные связали ночные всплески гормона со скрытой причиной гипертонии

Учёные связали ночные всплески гормона со скрытой причиной гипертонии

Ночные колебания уровня альдостерона могут помочь выявлять первичный альдостеронизм, который стандартный анализ крови способен пропустить, пишет RuNews24 со ссылкой на международное исследование.

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