Названа главная ошибка западных санкций, связанная с российским бизнесом

В середине ноября даже не замеченное в симпатиях к России агентство Bloomberg было вынуждено признать, что ключевые отрасли отечественной экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных санкций, введенных Западом после начала СВО.