Западные аналитики все чаще высказывают мнение, что судьба донбасской группировки ВСУ предрешена. Об этом свидетельствует то, что дуга Краматорск – Славянск – Дружковка, которая еще недавно воспринималась как ключевой рубеж удержания, сейчас воспринимается как зона затяжной эвакуации.