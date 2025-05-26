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Судьба донбасской группировки ВСУ предрешена

Судьба донбасской группировки ВСУ предрешена

Западные аналитики все чаще высказывают мнение, что судьба донбасской группировки ВСУ предрешена. Об этом свидетельствует то, что дуга Краматорск – Славянск – Дружковка, которая еще недавно воспринималась как ключевой рубеж удержания, сейчас воспринимается как зона затяжной эвакуации.

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