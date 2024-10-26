Переезд будет закрыт на ремонт в течение месяца

В течение месяца, начиная с 28 октября, жители Советского района Волгограда столкнутся с ограничениями в пользовании одним из ключевых транспортных узлов – железнодорожным переездом на 16 км участка "Максим Горький" - запасным путем протяженностью 12 км.
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