Совершенно новый Volkswagen Passat Pro выйдет в сентябре, но машина уже частично рассекречена

Улучшенный Volkswagen Passat — со словом Pro в названии — выйдет в Китае в сентябре текущего года. Однако машина уже засветилась в базе китайского Минпрома, за счет чего стали известны основные параметры.
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