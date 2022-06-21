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Sony выпустит 4К-монитор специально для PlayStation 5

Sony выпустит 4К-монитор специально для PlayStation 5

Как пишет источник, Sony работает над двумя мониторами, один из них будет ориентирован на применение вместе с PlayStation 5.

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