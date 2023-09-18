Едва он заикнулся об олигархах, как тут же был изгнан из студии НТВ

Геннадий Зюганов, конечно, уже не тот. И когда-нибудь КПРФ понадобится новый лидер. Конечно, его выберут из "опытных и заслуженных", но если партия по-настоящему хочет меняться и быть более современной к запросам общества, то лучше - из "молодых и перспективных".