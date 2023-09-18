Геннадий Зюганов, конечно, уже не тот. И когда-нибудь КПРФ понадобится новый лидер. Конечно, его выберут из "опытных и заслуженных", но если партия по-настоящему хочет меняться и быть более современной к запросам общества, то лучше - из "молодых и перспективных".
Едва он заикнулся об олигархах, как тут же был изгнан из студии НТВ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Почему же нет? Есть! Только толстосумы хотят патриотизма от простых люде", чтобы ОНИ, а не дети и шавки толстосумов, защищали своими телами доходы тех самых богачей.
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1 час.
Сергей Дмитриев
Всё это называется презумпция корруМпции, особенно на примере Сердюкова и его подтанцовки с яркой примой.
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1 час.
виктор матвеев
Что правда глаза колет, конечно таким как ты олигархическим подстилкам это не в кайф.
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9 мин.
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