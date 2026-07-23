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Мода и Шоу-бизнес

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Гагарина и Лазарев признались, что их дети повторили их собственный сценарий

Гагарина и Лазарев признались, что их дети повторили их собственный сценарий

Полина Гагарина и Сергей Лазарев — два главных интригана российского шоу-бизнеса. Они умело балансируют на грани дружбы и романа уже больше 15 лет, и каждый их совместный выход в свет превращается в детектив для фанатов.

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