Гагарина и Лазарев признались, что их дети повторили их собственный сценарий

Полина Гагарина и Сергей Лазарев — два главных интригана российского шоу-бизнеса. Они умело балансируют на грани дружбы и романа уже больше 15 лет, и каждый их совместный выход в свет превращается в детектив для фанатов.
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