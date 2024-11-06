Дмитрий Дьяков - об Александре Стояногло и обвинениях, выдвинутых против него в обществе: "Я знаю его много лет"

Политик Дмитрий Дьяков опроверг обвинения, выдвинутые в обществе против бывшего генерального прокурора Александра Стояногло, которого он описывает как цивилизованного и уравновешенного человека, передает Noi.
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