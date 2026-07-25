🗣 Какие навыки специалистов особенно ценятся на рынке труда Директор Центра карьеры КФУ имени В.И. Вернадского Сергей Зиневич подчеркнул важность гибких навыков и междисциплинарного образования.
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🗣 Какие навыки специалистов особенно ценятся на рынке труда Директор Центра карьеры КФУ имени В.И. Вернадского Сергей Зиневич подчеркнул важность гибких навыков и междисциплинарного образования.