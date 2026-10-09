Аргументы недели
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Аргументы недели

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Предстоящая зима может стать самой суровой для Киева

Предстоящая зима может стать самой суровой для Киева

Украинские власти признают: система может не выдержать. «Аргументы недели» разбирались, что стоит за заявлениями о «выживании» и почему этой зимой Киев может столкнуться с кризисом, которого ещё не знал.

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