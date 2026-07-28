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Рязанские новости

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В Рязани проверили ход ремонта образовательных учреждений

В Рязани проверили ход ремонта образовательных учреждений

В Рязани продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Ход ремонтных работ в школах и спортивных учреждениях проверяют представители городской администрации и депутаты Рязанской городской Думы.

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