В Рязани проверили ход ремонта образовательных учреждений

В Рязани продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Ход ремонтных работ в школах и спортивных учреждениях проверяют представители городской администрации и депутаты Рязанской городской Думы.
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