В рубрику #НАКИПЕЛО Началась весна и после зимнего мусорного затишья, город и район вновь охватил, ставший уже традиционным, весенний мусорный коллапс.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Началась весна и после зимнего мусорного затишья, город и район вновь охватил, ставший уже традиционным, весенний мусорный коллапс.