Спорт и диета
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Спорт и диета

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Мой рейд по постным полкам: что реально найти в Ашане вместо мяса и молока

Мой рейд по постным полкам: что реально найти в Ашане вместо мяса и молока

Каждый раз с наступлением Великого поста я отправляюсь в своеобразное гастрономическое приключение. Мне искренне интересно наблюдать, как ритейлеры реагируют на запросы аудитории, ищущей растительные альтернативы.

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