Байден не позвонит Путину

Президент США Джо Байден не планирует созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным в свете террористической атаки в Подмосковье, заявил в пятницу представитель совета национальной безопасности Белого дома.
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