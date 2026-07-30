Львова-Белова сообщила о возвращении детей в Россию и на Украину

Уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила о возвращении одного ребенка в Россию к матери и отправке еще четверых к родственникам на Украину и в другие страны в рамках программы по воссоединению семей.
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