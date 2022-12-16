Невилл считает лучшим игроком ЧМ-2022 Месси, а не Мбаппе: «Килиан играет за куда более сильную команду»

Невилл считает лучшим игроком ЧМ-2022 Месси, а не Мбаппе: «Килиан играет за куда более сильную команду»

Гари Невилл объяснил, почему считает Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2022. «Я бы выбрал Месси, потому что Мбаппе играет за куда более сильную команду.

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