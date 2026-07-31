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Daily Storm

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В контакте с Telegram. Как администрация мессенджера реагировала на запросы силовиков из постсоветских стран

В контакте с Telegram. Как администрация мессенджера реагировала на запросы силовиков из постсоветских стран

Силовики из Украины получали ответы от Telegram, а власти Казахстана номера телефонов пользователейВ конце июля 2026 года Павла Дурова в России объявили в международный розыск и внесли в реестр террористов и экстремистов.

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