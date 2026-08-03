Источник раскрыл шокирующие детали теракта в Москве. Дочь генерала оказалась в коме

Новые детали теракта в центре Москвы: источник сообщил о состоянии семьи генерала.Следствие продолжает устанавливать обстоятельства теракта у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве, произошедшего вечером 1 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии