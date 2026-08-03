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Царьград

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Источник раскрыл шокирующие детали теракта в Москве. Дочь генерала оказалась в коме

Источник раскрыл шокирующие детали теракта в Москве. Дочь генерала оказалась в коме

Новые детали теракта в центре Москвы: источник сообщил о состоянии семьи генерала.Следствие продолжает устанавливать обстоятельства теракта у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве, произошедшего вечером 1 августа.

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