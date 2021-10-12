ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Ведь кто - то пропустил этих "продавцов смертью" на территорию России, поэтому нужно искать подельников и на таможне!Азербайджанская г...
  • Аристарх Смуглов
    В этой стране ста...
  • Ингерман Ланская
    нытьё тупого рукожопого лентяя - халявы не дают! жрать-пить хочется, а на это бабло нужно, а зарабатывать не хочется....В этой стране ста...

Запорожский : задача наша проста - сплотить мир ВОКРУГ России... тьфу, то есть, сплотить мир ПРОТИВ России

Ну ляпнуL нечаянно, с кем не бывает.Под дружные аплодисменты студии, смущённо потупил глазки - застыдился своего прокола.

Вернуться к статье
43
Обсудить
Галина Ковалева
Запорожский - отвратительный тип, как и остальные оппоненты с Украины. Зачем таких приглашают на 1-й канал? Из-за них перестала смотреть "Время покажет".
Людмила
... я тоже !!!
Vald KUku
Дурачок майданутый, первое слово дороже второго.
mark kapustin
…..что ж ему рыло ни кто не начистит, как пшеку?!

Картина дня

наверх