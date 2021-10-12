Запорожский : задача наша проста - сплотить мир ВОКРУГ России... тьфу, то есть, сплотить мир ПРОТИВ России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЗапорожский : задача наша проста - сплотить мир ВОКРУГ России... тьфу, то есть, сплотить мир ПРОТИВ России Ну ляпнуL нечаянно, с кем не бывает.Под дружные аплодисменты студии, смущённо потупил глазки - застыдился своего прокола.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина КовалеваЗапорожский - отвратительный тип, как и остальные оппоненты с Украины. Зачем таких приглашают на 1-й канал? Из-за них перестала смотреть "Время покажет".Людмила... я тоже !!!Vald KUkuДурачок майданутый, первое слово дороже второго.mark kapustin…..что ж ему рыло ни кто не начистит, как пшеку?!Комментировать
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