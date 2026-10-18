Фото: fsrussia.ru Двукратный чемпион России Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда», который завершился 18 октября в Казани.
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