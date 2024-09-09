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Предприятия холдинга МТЗ примут участие в выставке ЖКХ ´Наш дом´.

Предприятия холдинга МТЗ примут участие в выставке ЖКХ ´Наш дом´.

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов и Сморгонский агрегатный завод примут участие в международной специализированной выставке жилищно-коммунального хозяйства ´Наш дом´, которая пройдет в Минске с 18 по 20 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

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