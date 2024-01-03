Макдэвид набрал 900-е очко в НХЛ в 602-м матче. Быстрее в истории лиги были лишь Гретцки, Лемье, Босси и Штястны

Капитан «Эдмонтона» набрал 5 (1+4) баллов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2). В активе 26-летнего канадца стало 53 (14+39) очка в 33 играх в текущем сезоне и 903 (317+586) балла в 602 матчах за карьеру в рамках регулярок.