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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набрал 900-е очко в НХЛ в 602-м матче. Быстрее в истории лиги были лишь Гретцки, Лемье, Босси и Штястны

Капитан «Эдмонтона» набрал 5 (1+4) баллов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).  В активе 26-летнего канадца стало 53 (14+39) очка в 33 играх в текущем сезоне и 903 (317+586) балла в 602 матчах за карьеру в рамках регулярок.

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