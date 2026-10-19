Бывший вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев может продолжить карьеру в Администрации президента в качестве помощника главы государства.
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Какие стулья грел мы услышали. Что он СДЕЛАЛ? для людей и для страны ... Этот карликовый тяжеловес? Сколько он украл мы услышим, когда его посадят. Какими делами ОН СЛАВЕН?