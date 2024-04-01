Приметы и традиции народного праздника Фотинья Колодезница, отмечаемого 2 апреля Даниил Архаров2 апреля отмечается народный праздник Фотинья Колодезница, олицетворяющий славянские традиции и христианское наследие.
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