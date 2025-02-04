Нациков ВСУ добивают очередями в угольных шахтах: Карта специальной военной операции на Украине на 4 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ условиях нарастающей динамики военных действий, где нациков ВСУ добивают очередями в угольных шахтах, в рамках Специальной военной операции на Украине, карта боевых действий прояснит, что происходит на разных участках фронта Украины, российские войска добиваются ощутимых успехов.