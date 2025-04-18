Эрдоган назвал воду самым ценным ресурсом XXI века

Самым важным стратегическим ресурсом, за который в будущем будет идти серьезная борьба, будет вода, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 апреля участникам церемонии начала строительства ирригационного туннеля Сильван в Турции.
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