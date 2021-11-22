«Я ем много бананов, иногда мы смеемся над этим». Афена-Гьян объяснил реплику «Там бананы», звучавшую в ролике про подарок от Моуринью

Подарок, сделанный главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью 18-летнему форварду Феликсу Афена-Гьяну, стал причиной возникновения скандальной ситуации.

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