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АБР просит изменить налогообложение кредитов от работодателей

АБР просит изменить налогообложение кредитов от работодателей

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть систему налогообложения по кредитам, которые сотрудники банков и других организаций получают от работодателей.

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