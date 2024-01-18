АБР просит изменить налогообложение кредитов от работодателей

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть систему налогообложения по кредитам, которые сотрудники банков и других организаций получают от работодателей.
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