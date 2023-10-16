Stable Diffusion web UI

Интерфейс браузера, основанный на библиотеке Gradio для стабильного распространения. Включает в себя вывод, ввод, матрицу подсказок, масштабирование, текстовую инверсию, генерацию пакетов, рандомизаторы, запросчик клипов Перейти Метки: ESRGAN, GFPGAN, Real-ESRGAN, Stable Diffusion, WOW, Генерация Задача Раскрашивание, Рисование за пределами рамки, Создать изображения По материалам: neurolist.