Кошки принесли с собой богов: как религия и торговля на самом деле привели домашних кошек в Европу

Долгое время мы думали, что кошки попали в Европу вместе с первыми земледельцами. Но два новых масштабных генетических исследования переписывают эту историю, предполагая нечто более сложное и интригующее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии