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Мы соседи по планете

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Пора гасить свет, парень — каким был секс на Диком Западе

Пора гасить свет, парень — каким был секс на Диком Западе

Если вспомнить старые вестерны, в голову приходит картинка, где два ковбоя встают друг напротив друга, звучит закадровая музыка, их пальцы подрагивают над револьверами на бедрах, пока кто-то первым не выхватит оружие из кобуры.

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