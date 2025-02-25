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Санкции США: Visa и Mastercard пока не возвращаются в Россию

Санкции США: Visa и Mastercard пока не возвращаются в Россию

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что возвращение международных платёжных систем Visa и Mastercard в Россию маловероятно из-за санкций США против Национальной системы платёжных карт.

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