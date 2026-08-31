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Специалист ВсеИнструменты.ру Чихринова заявила, что обрезка и подкормка помогут подготовить плодовые деревья к зиме

Специалист ВсеИнструменты.ру Чихринова заявила, что обрезка и подкормка помогут подготовить плодовые деревья к зиме

После сбора урожая важно правильно ухаживать за деревьями, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к холодам.

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