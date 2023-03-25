Севастополь передал в дар библиотекам Донецка и Луганска несколько тысяч книг

Севастополь передал в библиотеки Донецка и Луганска более 4,5 тысячи экземпляров книг. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который поздравил работников культуры города с профессиональным праздником.
Севастополь передал в библиотеки Донецка и Луганска более 4,5 тысячи экземпляров книг. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который поздравил работников культуры города с профессиональным праздником.
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