Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастополь передал в дар библиотекам Донецка и Луганска несколько тысяч книг

Севастополь передал в библиотеки Донецка и Луганска более 4,5 тысячи экземпляров книг. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который поздравил работников культуры города с профессиональным праздником.

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