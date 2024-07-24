Собянин подписал постановления о новых названиях улиц в Москве

Сегодня стало известно, что два новых транспортных объекта в Москве получили свои названия. Проектируемые переходы № 7160, 7161 и 7163 в районе Щербинки в ТиНАО теперь будут называться проспект Славского.
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