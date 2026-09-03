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Царьград

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Самолет" заморозил проект на 200 тыс. кв. м в Амурской области

Самолет" заморозил проект на 200 тыс. кв. м в Амурской области

Компания "Самолет" приостановила проект на 200 тысяч квадратных метров в Амурской области до второй половины 2027 года из-за низкой маржинальности.

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